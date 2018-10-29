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Капитан Вест Хэма Нобл: Ярмоленко и еще трое особенных способны остановить серию Тоттенхэма

20 октября 16:40 188 Читати українською
Капитан Вест Хэма Нобл: Ярмоленко и еще трое особенных способны остановить серию Тоттенхэма
Андрей Ярмоленко рядом с Ноблом и Масуаку

Марк Нобл считает, что Андрей Ярмоленко и компания способны прервать выигрышную серию Тоттенхэма в матче 9-го тура АПЛ.

В прошлом сезоне "молоты" уступили "шпорам" дома 2:3. Сейчас команда Ярмоленко горит желанием взять реванш в лондонском дерби. Тоттенхэм после непростого стартового отрезка выиграл 3 подряд матча АПЛ. Вест Хэм прервал беспроигрышную серию на поле Брайтона (0:1). Нобл верит в квартет своих игроков, которые способны остановить Кейна и компанию.

Вест Хэм – Тоттенхэм: стартовые составы на матч АПЛ – Ярмоленко в основе

"Мы знаем, насколько важна сегодняшняя игра для каждого. Это должен быть великолепный матч. Мне не нужно говорить партнерам, насколько велика эта игра. Фанаты в социальных сетях или магазинах уже все им рассказали в течение недели.

Если мы будем настойчиво работать, наше качество позволит команде блеснуть. У нас несколько особенных игроков в составе Марко (Арнаутович), Фелипе (Андерсон), Ярмо (Ярмоленко) и Чичарито, если назвать лишь четырех.

Имея Антонио и Лукаса Переса, а также Кэрролла, который понемногу возвращается, у нас есть такая огневая мощь, что Вест Хэм способен обыграть любого соперника. В составе Тоттенхэма также несколько замечательных игроков, и я очень уважаю стиль их игры, но мы дома и чувствуем уверенность в своих силах", – рассказал Нобл для официального сайта Вест Хэма.

Англия9 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Тоттенхэм: Суббота 20 октября 2018

Вест Хэм
Матч окончен
0 : 1
Тоттенхэм
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