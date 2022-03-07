Капитан Вереса взял в руки автомат: кадры с обучения
19:37 - Читати українською
Голкипер ровенчан Богдан Когут не теряет времени и осваивает военное ремесло.
34-летний капитан в разгар войны России с Украиной решил ознакомиться с правилами использования автомата.
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Соответствующие фото Богдан опубликовал в своем Facebook, добавив слова благодарности наставнику: "Спасибо, Богдан Строгуш, за базовые навыки. Все будет Украина".
В этом сезоне Когут провел 18 матчей в воротах Вереса, 9 из которых отстоял на ноль, а в остальных пропустил двадцать голов.
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