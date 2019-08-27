Капитан СК Днепр-1 Логинов – о моменте с пенальти: Мне показалось, что Папа Гуйе сыграл в мяч

Защитник и капитан СК Днепр-1 Сергей Логинов прокомментировал поражение от Львова (2:3) в матче 5 тура УПЛ.

"Трудно анализировать сейчас игру. В конце матча было много эмоций с претензиями к арбитру, потому, откровенно говоря, трудно после такого матча что-то комментировать. Хотя, где-то надо не только в некоторых эпизодах ссылаться на судью, ведь и сами допускали ошибки.

Обилие голов и настоящий триллер в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Львов – 2:3

Обидно то, что фактически спасли такую ​​сложную игру, были даже шансы победить... Вот это и обидно – вернулись в игру, отыграли два мяча, но все равно уступили.

Как мне показалось, Папа Гуйе сначала сыграл в мяч. И я общался с Андреем Клищуком, он говорил, что даже не хотел после этого брать мяч в руки, мол, чтобы не назначили свободный удар за передачу от своего игрока, но судья взял и назначил пенальти", – цитирует Логинова официальный сайт СК Днепр-1.

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