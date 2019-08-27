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Капитан СК Днепр-1 Логинов – о моменте с пенальти: Мне показалось, что Папа Гуйе сыграл в мяч

06:30 28 Читати українською
Капитан СК Днепр-1 Логинов – о моменте с пенальти: Мне показалось, что Папа Гуйе сыграл в мяч
Сергей Логинов / СК Днепр-1

Защитник и капитан СК Днепр-1 Сергей Логинов прокомментировал поражение от Львова (2:3) в матче 5 тура УПЛ.

57’ Владимир Полевой
67’ Станислав Кулиш
88’ Папа Гуйе
 
Абнер Ренан 34’
Жозе Витор 51’
Шина 89’
34’ Абнер Ренан
51’ Жозе Витор
57’ Владимир Полевой
67’ Станислав Кулиш
88’ Папа Гуйе
89’ Шина

"Трудно анализировать сейчас игру. В конце матча было много эмоций с претензиями к арбитру, потому, откровенно говоря, трудно после такого матча что-то комментировать. Хотя, где-то надо не только в некоторых эпизодах ссылаться на судью, ведь и сами допускали ошибки.

Обилие голов и настоящий триллер в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Львов – 2:3

Обидно то, что фактически спасли такую ​​сложную игру, были даже шансы победить... Вот это и обидно – вернулись в игру, отыграли два мяча, но все равно уступили.

Как мне показалось, Папа Гуйе сначала сыграл в мяч. И я общался с Андреем Клищуком, он говорил, что даже не хотел после этого брать мяч в руки, мол, чтобы не назначили свободный удар за передачу от своего игрока, но судья взял и назначил пенальти", – цитирует Логинова официальный сайт СК Днепр-1.

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Львов Львов СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Львов Сергей Логинов Сергей Логинов
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