Лудогорец и Адана Демирспор хотят видеть в своем составе Александра Сватка. Днепр-1 не торопится прощаться со своим лидером.

Капитан СК Днепр-1 Александр Сваток интерес к которому проявляет болгарский Лудогорец, заинтересовал еще один европейский клуб – в услугах центрального защитника сборной Украины заинтересован турецкий ФК Адана Демирспор. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

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По информации источника, Днепр-1 не намерен отпускать своего капитана. Днепряне отклонили предложение и Лудогорца, и Адана Демирспора.

Сообщается, что Днепр-1 оценивает 28-летнего защитника выше одного миллиона евро. Потенциальным покупателям для подписания Сватка придется выплатить прописанную в его контракте клаусулу.

Напомним, Сваток – воспитанник Днепра. Успел поиграть также за Волынь, Зарю и хорватский Хайдук. В СК Днепр-1 выступает с января 2020 года (контракт до 31 декабря 2025 года). В прошлом сезоне в 35 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассист. Провел 2 матча за национальную команду Украины. Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн. евро.

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