"Клуб с моим агентом ведет переговоры по новому контракту. Знаю, что к агенту обращаются другие клубы, он с ними общается, но у меня есть желание остаться в СК Днепр-1. Это для меня приоритет.

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Как и у любого футболиста, амбиции поиграть в Европе у меня есть. Ведь там все иначе. И зритель тоже иначе относится к футболу. Желание есть, а как оно будет, не знаю. Мой агент называл мне команды, которые интересуются, но, повторю – у меня есть желание остаться в СК Днепр-1", – цитирует Сватка FanDay.

Напомним, действующий контракт Сватка с днепровским клубом завершается летом 2023 года. Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему центральному защитнику от зарубежных клубов.