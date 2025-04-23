Защитник молодежной команды "горняков" Николай Огарков в матче с Колосом U-19 отметился забитым мячом и отдал дань уважения погибшему отцу Сергею, который защищал Украину в войне против России и носил позывной "Шахтер".

"Потеря отца стала переломным моментом. Она заставила меня по-другому посмотреть на жизнь, на время, которое мы имеем с близкими. Я научился больше ценить моменты – даже будничные, потому что понимаю, как быстро все может измениться.

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Появилось ощущение глубокой тишины внутри, которую, кажется, уже ничем не заполнишь. Но одновременно и понимание, что любовь не исчезает, она остается с нами.

Кто был рядом в самые тяжелые моменты? Больше всего – моя семья. Мама, сестра, друзья, также большая благодарность Шахтеру за поддержку. Клуб не оставил меня наедине с горем. Это значит немало. Именно в такие моменты ты чувствуешь, насколько важно иметь настоящих людей вокруг.

Благодарен всем, что понимают и разделяют мою боль. Мой отец был достойным человеком, и я несу эту память с благодарностью. Его ценности живут во мне", – цитирует Николая пресс-служба Шахтера.

Напомним, в матче 25-го тура чемпионата U-19 с Колосом Николай открыл счет на 11-й минуте и помог одержать победу (2:1), которая оставила "горняков" в борьбе за золото – от Динамо команда отстает на 1 пункт.

Сергей Агарков погиб в январе 2024 года на Бахмутском направлении. Ему был 51 год.

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