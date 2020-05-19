Капитан сборной Украины проиграл финал Лиги чемпионов, спровоцировав скандал – исторический триумф Челси и ужас Баварии

19 мая 2012 года состоялся один из самых драматичных финалов в истории Лиги/Кубка чемпионов. Бавария на Альянц-Арене с Анатолием Тимощуком уступила Челси в серии послематчевых пенальти.

Бавария и Челси в полуфинале Лиги чемпионов выбили испанских грандов – Реал и Барселону соответственно. Фаворитом решающего поединка небезосновательно считали команду Юппа Хайнкеса – тем более, матч проходил на Альянц-Арене в Мюнхене. Бавария вошла в историю как первая команда, которая играла финал ЛЧ на домашнем стадионе. С первых минут на поле вышел и Анатолий Тимощук, став вторым украинцем после Андрея Шевченко, который сыграл в финале Лиги чемпионов.

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За два года до того – в финале ЛЧ 2009/10 против Интера – Тимощук провел весь матч в запасе, но на этот раз Хайнкес дал шанс тогдашнему лидеру сборной Украины. Анатолий вышел в центре защиты, составив пару Жерому Боатенгу. Задача центрбеков была непростой – нужно было удержать Дидье Дрогба, который считался главной ударной силой Челси. К слову, лондонцы играли только второй финал Лиги чемпионов в своей истории, тогда как для Баварии это был уже девятый подобный поединок (с учетом Кубка европейских чемпионов). Свой рекордсмен был и в составе команды Роберто Ди Маттео – впервые в истории ЛЧ в финале вышел игрок, для которого этот матч стал дебютным в турнире. Им стал полузащитник Райан Бертранд.

Бавария превосходила соперника на протяжении всей игры. Мюнхенцы создали куда больше возможностей – отличиться могли Рибери, Роббен и Гомес, но мяч упорно не шел в ворота. Челси преимущественно защищался, лишь изредка проводя контратаки, которые не несли особой угрозы для Нойера. В конце концов, в одном из эпизодов Рибери все же пробил Чеха, но Педро Проэнса отменил взятие ворот из-за офсайда у француза.

Казалось, матч катится к нулевой ничьей и экстра-таймов, но на 83 минуте Томас Мюллер открыл счет. Нападающий ударом головой с острого угла замкнул подачу Тони Крооса. Альянц-Арена победно заревела, предчувствуя триумф, но здесь мюнхенцев ожидал шок – Дидье Дрогба оторвался от Боатенга и мощным выстрелом головой заставил неистовствовать уже фанатов Челси! В итоге, 1:1 – команды вынуждены были выяснять победителя в дополнительные 30 минут.

В начале первого экстра-тайма Дрогба мог с героя превратиться в антигероя. Ивуариец сфолил против Рибери в своей штрафной, а португальский рефери указал на точку. К мячу подошел Арьен Роббен – Альянц-Арена замерла в ожидании гола, но иного мнения был Петр Чех. Голкипер потянул удар голландца из нижнего угла. Бавария продолжала давить – моменты имели Гомес и Олич, но судьба победителя решалась в серии пенальти.

Лотерея началась удачно для Тимощука и Ко – Лам реализовал свой удар, а Мата проиграл дуэль Нойеру. Гомес и голкипер Баварии тоже пробили точно, как и Давид Луис с Фрэнком Лэмпардом. А вот Олич не сумел переиграть Чеха, после чего Коул отправил мяч в сетку. Последним у Баварии бил Бастиан Швайнштайгер. Медленный разбег, удар... штанга!!! На стадионе воцарилась гробовая тишина, за исключением секторов с болельщиками Челси. Этот промах оказался роковым – Дидье Дрогба пробил точно и принес Челси первый Кубок чемпионов в истории клуба.

Заметим, что после поединка Тимощук стал одной из главных тем для обсуждений в Германии. Выходя на поле перед началом матча, украинец коснулся трофея. Как известно, это считается плохой приметой, а после поражения Баварии этот поступок украинца критиковали еще долго. В этом призналась Надежда Навроцкая – де-факто бывшая жена Анатолия. Более того, Тимощука обвинили еще и в том, что он якобы отказался исполнять пенальти в послематчевой серии.

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Проиграть финал Лиги чемпионов – неприятность для каждого футболиста. Но проиграть ее на домашней арене в серии пенальти тогда, когда заветный Кубок был практически в руках, – это настоящая трагедия. Недаром тот матч считается одним из наиболее драматичных в истории самого престижного клубного турнира Европы.

Через год Бавария и Тимощук все же возьмут желанную ЛЧ, обыграв на Уэмбли дортмундскую Боруссию. Но это уже совсем другая история...

Лига чемпионов 2011/12. Финал

Бавария – Челси – 1:1 (по пен. 3:4)

Голы: Мюллер, 83 – Дрогба, 88

Нереализованный пенальти: Роббен, 95

Бавария: Нойер – Лам, Боатенг, Тимощук, Контенто – Кроос, Швайнштайгер – Роббен, Мюллер (ван Бюйтен, 87), Рибери (Олич, 97) – Гомес

Тренер: Юпп Хайнкес

Челси: Чех – Босингва, Давид Луис, Кэхилл, Коул – Оби Микел – Лэмпард, Калу (Торрес, 84), Бертранд (Малуда, 73), Мата – Дрогба

Тренер: Роберто Ди Маттео

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