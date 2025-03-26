Украинский защитник получил повреждение верхней левой внутренней мышцы, сообщает турецкое издание Günebakış.

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23-летний центербек почувствовал боль в лагере молодежной сборной Украины. Уже в Турции игрок прошел тесты, которые показали серьезность повреждения. Таким образом Батагов может пропустить как минимум 3 следующие матчи турецкой команды.

Напомним, что капитан сборной Украины U-21 перешел в состав Трабзонспора из луганской Зари летом 2024 года. За период пребывания в турецком клубе Батагов сыграл 16 матчей. По данным портала Transfermarkt игрок оценивается в 3,5 миллиона евро.

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