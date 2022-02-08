"Мы сделали толчок для украинского футзала. Евро проходит раз в четыре года, поэтому нужно было показать хорошую игру. Наша команда заслужила этот результат, а, возможно, и чего-то большего. Как капитан скажу, что атмосфера в команде царила очень хорошая, бойцовские качества мы показали на 100 процентов. Спасибо всем за поддержку. После полуфинала болельщики исполняли Гимн Украины, аж мурашки бегали по коже.

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Что касается незабитого пенальти в полуфинале, то я, как капитан, несу ответственность. Фортуна была не на моей стороне. Я хотел забить, но не удалось. Я много думал об этом пенальти, не мог спать. Могу только извиниться перед болельщиками, ведь мне теперь с этим жить. Было как много поддержки, так и недовольство. Но один тренер сказал мне, что нужно пройти через это, чтобы стать сильнее.

Поединок с Испанией также был важным и хорошим, чтобы показать свои лучшие качества. Я сказал ребятам, что у нас есть 40 минут, чтобы постараться и добиться результата. Несмотря на поражение, нам не было стыдно за такую ​​игру", – цитирует Шотурму официальный сайт УАФ.

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