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Капитан сборной Люксембурга: Мы имели возможности сравнять счет

10:04 52 Читати українською
Капитан сборной Люксембурга: Мы имели возможности сравнять счет
Лорен Янс / Tageblatt

Капитан сборной Люксембурга Лорен Янс прокомментировал поражение (0:1) в матче квалификации Евро-2020 против Украины.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Мы можем гордиться своей игрой, но в настоящее время мы разочарованы. Оба матча против Украины (1:2, 0:1) завершились для нас очень плохо.

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С самого начала соперник оказывал большое давление. После пропущенного гола мы не опустили голову. Во второй половине мы владели мячом столько же, сколько и сборная Украины, и имели хорошие возможности. Мы хорошо справлялись, хотя Украина невероятно поддерживали болельщики.

Мы знали, что они будут давить в начале матча. Мы хорошо справились, ведь действовали спокойно. Мы знали, что можем сравнять счет в любой момент. Особенно в последние минуты игры, мы могли вырвать ничью, но, к сожалению, нам это не удалось", – поделился Янс в комментарии Tageblatt.

Напомним, сборная Украины минимально переиграла Люксембург (1:0) в рамках квалификации Евро-2020 благодаря голу Яремчука на 6-й минуте.

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