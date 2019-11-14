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Капитан сборной Эстонии рассказал о завершении карьеры

15:06 35 Читати українською
Капитан сборной Эстонии рассказал о завершении карьеры
Герт Камс / Jalgpall.ee

Накануне товарищеского матча против Украины на традиционной пресс-конференции капитан сборной Эстонии Герт Камс ответил на вопросы журналистов.

 

"В первую очередь мы должны думать о концентрации и работе на поле. И так должно быть в обоих ноябрьских матчах. Некоторые люди делали посты в соцсетях (о завершении карьеры Камса в сборной – прим.), но сейчас мы должны сосредоточиться на играх, а не на мне.

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От матча с Украиной ожидаю продолжения той философии, которую мы исповедовали раньше. Должны сыграть лучше, чем в предыдущих матчах, и принять ту информацию, которую нам дает тренер", – цитирует Герта Камса Zbirna.com.

К слову, этот сбор станет для 34-летнего защитника последним. Сборная Эстонии выступает в группе С отбора Евро-2020. Команда смогла набрать лишь одно очко в семи матчах и занимает последнюю строчку. После товарищеского матча против Украины команде Карела Волайда предстоит сыграть еще один выездной поединок отбора против Нидерландов.

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