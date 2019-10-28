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Капитан сборной Египта отказался отдать капитанскую повязку Салаху

13:35 139 Читати українською
Капитан сборной Египта отказался отдать капитанскую повязку Салаху
Мохамед Салах / Фото из открытых источников

Египетская федерация футбола различными методами пытается урегулировать конфликт между форвардом Ливерпуля Мохамедом Салахом и сборной Египта.

Скандал вокруг сборной Египта и Мохамеда Салаха продолжает набирать обороты. Напомним, недавно нападающий Ливерпуля удалил с описания своей странице в Твиттере сборную Египта, оставив лишь принадлежность к мерсисайдскому клубу. Причиной этого стала ненадлежащая поддержка Мохаммеда от египетской федерации во время голосования за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

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Чтобы наладить отношения с самым известным футболистом страны руководство федерации решило предложить Салаху капитанскую повязку в сборной. Однако, против такого развития событий выступил действующий капитан сборной Египта Ахмед Фатхи.

Его агент, Надер Шавки, сообщил, что Фатхи был удивлен этой просьбой и отклонил его. Более того, Надер в эфире ON Sport заверил, что если у его подопечного отберут капитанскую повязку, то Фатхи прекратит свои выступления за сборную.

Напомним, титул лучшего игрока года получил нападающий Барселоны Лионель Месси, а Салах занял четвертое место в голосовании.

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