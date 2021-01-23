Полузащитник Байера и сборной Австрии Юлиан Баумгартлингер не смог доиграть матч 18-го тура Бундеслиги против Вольфсбурга.

Австриец травмировал колено на ровном месте уже через 5 минут после своего выхода на поле. Есть подозрение на разрыв крестообразной связки, из-за чего хавбек может пропустить Евро-2020.

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"Меня немного напугал Бауми. Но мы не должны сейчас спекулировать. Нам следует дождаться МРТ", – приводит Derstandard слова тренера Байера Петера Боша.

Отметим, что Австрия является одним из соперников сборной Украины на Евро-2020. Кроме австрийцев, команде Шевченко будут противостоять Нидерланды и Северная Македония.

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