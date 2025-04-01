"Артем – золотой мальчик. Мы знаем, что переживает его семья, и это влияет на него. А на поле нужно уметь забывать.

Довбик "тянет" Рому в отсутствие главной звезды и уступает лишь одному бомбардиру – украинца признали своим

Иногда я его дразню или подбадриваю, потому что это огромный, четырехдверный шкаф. Когда на тренировках играю против него, когда мы сталкиваемся в подкате, я едва не боюсь, потому что если он набросится на тебя со всей силой, то отбросит на четыре метра.

Вплоть до первого тайма матча с Лечче (1:0) я его особым образом заряжал и говорил: "Артем, или ты забьешь, или получишь желтую карточку – я хочу, чтобы ты плечом отправил защитника за рекламные борта".

И действительно, он забил гол практически после плечевого противостояния с Федерико Баскиротто. Это два физически импозантных парня, но эта соревновательная жестокость, в спортивном смысле, была решающей в забитом мяче.

Когда он праздновал, я ему сказал: "Ты сильный, тебе всегда нужно пробиваться", понятно, в позитивном и футбольном смысле", – цитирует Манчини tuttomercatoweb.

Напомним, в матче против Лечче гол Артема Довбика принес победу Роме. "Волки" сейчас находятся на шестой строчке в турнирной таблице Серии А с 52 баллами.

Довбик голом принес Роме 7-ю победу подряд, дожав Лечче – VAR украл у украинца ассист, "волки" в зоне еврокубков