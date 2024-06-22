Защитнику и капитану Реала Начо придется принять трудное решение и выбрать одну из двух команд в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что защитник Реала Начо близок к переходу в Аль-Иттихад. Однако, по информации Relevo, игрок пока что не получил официального предложения по контракту.

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Дело в том, что клуб из Джидды принадлежит государственному инвестиционному фонду PIF и еще не знает, на какой бюджет может рассчитывать в новом сезоне.

Перехватить трансфер может Аль-Кадисия, которая вернулась в высший дивизион. Командой владеет крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco. Владельцы попытаются сделать клуб одним из лучших в стране.

Отмечается, что если Начо перейдет в Аль-Кадисию, то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги. Журналист Маттео Моретто добавил, что ветеран Реала намерен присоединиться именно к Аль-Кадисии.

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