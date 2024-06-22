Начо согласовал условия личного контракта с Аль-Кадисией – командой, которая по итогам прошлого сезона завоевала повышение в классе и уже примкнула к элите. Как информирует Marca, соглашение рассчитано на 2 года. Сам Начо будет зарабатывать приблизительно 10 млн евро в год, которые не будут облагаться налогом.

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Сообщается, что защитник уже прошёл медицинское обследование. Аль-Кадисия принадлежит самой большой нефтяной компании страны Aramco – в сезоне 2024/25 команда намерена бросить вызов Аль-Хилялю, Аль-Насру и Аль-Иттихаду в борьбе за чемпионский титул.

Согласно источнику, Реал активизировал переговоры с Лиллем для подписания Лени Йоро. 18-летний защитник должен стать заменой Начо.

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