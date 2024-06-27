Испанский защитник Начо нашел себе клуб на Ближнем Востоке, чтобы заработать перед пенсией.

Начо стал игроком Аль-Кадисии, сообщает официальный сайт клуба. Испанец покинул Реал свободным агентом. Он подписал контракт на два года и будет играть в Саудовской Аравии под 6 номером.

Реал официально объявил об уходе легенды – капитан мадридцев будет играть в лиге с Роналду

34-летний Начо вывел Реал с капитанской повязкой на победный финал Лиги чемпионов-2023/24. В прошлом сезоне он часто выходил в стартовом составе из-за травм основных защитников.

Начо находился в системе Реала с 2001 года. За первую команду он провел 364 матча и выиграл 26 трофеев: Лигу чемпионов (6 раз), Клубный чемпионат мира (5), Суперкубок Испании (5), Суперкубок Европы (4), Ла Лигу (4) и Кубок Испании (2).

Аль-Кадисия только вышла в элитный дивизион Саудовской Аравии и усиливается, чтобы конкурировать с командами Роналду и Бензема. Перед Начо клуб оформил трансфер голкипер сборной Бельгии Куна Кастельса.