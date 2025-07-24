– Какое сейчас настроение у вас и команды накануне старта в Лиге конференций?

– Хорошее настроение. Наконец дождались официальных игр. Будем стараться дать максимум.

– Входите в сезон сразу с еврокубков – Полесье уже второй год подряд начинает именно так. Хватает ли сборов и товарищеских матчей? Не хотелось бы все же начать с нескольких матчей УПЛ?

– Считаю, что разницы нет, стартуем мы в чемпионате или в еврокубках. Мы хорошо подготовились, потому что на сборах играли с хорошими соперниками. Это очень важно, потому что в прошлом сезоне мы готовились в Украине. На этот раз – за границу, и это большой плюс.

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– К вашей скромной персоне всегда есть вопросы по празднованию голов. Вы когда-то говорили, что не празднуете. Бывало, что просто будешь сдержанно. А если удастся забить в еврокубках – увидим что-то особенное?

– Вы издеваетесь? Я не праздную голы? Я просто не забиваю! Особого празднования не будет. Для меня самое важное – чтобы команда прошла дальше. И все.

– Это уже не первый еврокубковый сезон для вас с Полесьем. Как изменилась атмосфера и подход к подготовке? Чувствуете ли большую ответственность как капитан?

– Скажу так: сейчас не чувствую большей ответственности. Тренерский штаб все берет на себя. Знаете, когда мы немного нервничаем даже на тренировках, они нас успокаивают, что мы должны просто готовиться спокойно и выполнять то, что нам говорят. Настроение в команде очень позитивное. Хотим играть. Ждем завтрашнего дня.

– Какой главный урок вынесли из прошлого еврокубкового сезона? Что бы точно не хотелось повторить?

– Трудно сказать. У нас новый тренерский штаб и новые требования. Но помню, как тогда в первом матче мы проигрывали 0:1, и побежали отыгрываться. Получили второй мяч. Не надо так делать, – передает специальный корреспондент Футбол 24 Катерина Бондаренко.

Напомним, матч квалификационного раунда Лиги конференций Полесье – Санта-Колома пройдет в четверг, 24 июля. Начало матча в 20:00.

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