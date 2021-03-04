Врачи Олимпика диагностировали у Евгения Цымбалюка перелом ноги и разрыв связок. 24-летний футболист был вынужден перенести операцию, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Минай – Олимпик – 2:1 – видео голов и обзор матча

По прогнозам медштаба, восстановление Евгения продлится около трех месяцев, что исключает его возвращение в нынешнем сезоне. Напомним, защитник Олимипика травмировался во время матча против Миная (1:2), неудачно приземлившись на ногу после падения.

В текущем розыгрыше УПЛ Цымбалюк сыграл в 9-ти матчах.

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