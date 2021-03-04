Капитан Олимпика выбыл до конца сезона из-за ужасной травмы – игрок прооперирован и начал восстановление
16:53 - Читати українською
Защитника Олимпика Евгения Цымбалюка ожидает тяжелое испытание.
13’ Анатолий Нуриев
45+2’ Анатолий Нуриев
85’ Анатолий Нуриев
Тадеус Нкенг 21’
13’ Анатолий Нуриев
21’ Тадеус Нкенг
45+2’ Анатолий Нуриев
85’ Анатолий Нуриев
Врачи Олимпика диагностировали у Евгения Цымбалюка перелом ноги и разрыв связок. 24-летний футболист был вынужден перенести операцию, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
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По прогнозам медштаба, восстановление Евгения продлится около трех месяцев, что исключает его возвращение в нынешнем сезоне. Напомним, защитник Олимипика травмировался во время матча против Миная (1:2), неудачно приземлившись на ногу после падения.
В текущем розыгрыше УПЛ Цымбалюк сыграл в 9-ти матчах.
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