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Капитан Олимпика – о матче с Динамо: Всегда стоит надеяться на фортуну

10:08 34 Читати українською
Капитан Олимпика – о матче с Динамо: Всегда стоит надеяться на фортуну
Дмитрий Гришко / Олимпик

Капитан Олимпика Дмитрий Гришко поделился ожиданиями от матча против Динамо в 22 туре УПЛ.

 

"В Динамо я выделю Виктора Цыганкова, также мне нравится игра Николая Шапаренко, в последних играх они стали доверять Артему Шабанову, который тоже надежно играет, Денис Бойко в воротах.

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В общем, есть футболисты, которые способны создавать соперникам проблемы. Нам будет нелегко, и надеемся, что Динамо тоже будет нелегко.

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Я думаю, что всегда стоит надеяться на фортуну. То, что мы не забивали – действительно не хватало везения. Допускали ошибки, которые приводили к определенным результатам. Это тоже было нехваткой везения", – цитирует Гришко официальный сайт Олимпика.

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Олимпик - Динамо Киев Дмитрий Гришко Дмитрий Гришко Динамо Киев Динамо Киев Олимпик Олимпик
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