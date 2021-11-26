Римляне забили два гола с пенальти, и второй выглядел несколько "подозрительно". Баринов выбил мяч из-под ног Иммобиле, но арбитр Соареш Диаш все же указал на "точку".

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"Впервые вижу, чтобы такие пенальти ставили. Я играю в мяч, потом не попадаю в... Ну, бл**ь. Ой!" – опомнился капитан "железнодорожников" в прямом эфире Матч ТВ.

Добавим, что Локомотив уже упустил шансы на плей-офф Лиги Европы и в последнем туре будет бороться с Марселем исключительно за Лигу конференций.

Лига Европы: Локомотив проиграл Лацио и остался на дне, Галатасарай выбил Марсель, этнический украинец отличился голом