Вольфсбург купил Франьича из загребского Динамо, сообщает официальный сайт клуба. Хорват подписал с "волками" контракт на пять лет. По информации прессы, трансфер обошелся в 7,5 млн евро.

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Франьич – капитан молодежной сборной Хорватии, он стабильно играл в основе Динамо З. В Вольфсбурге хавбек должен стать заменой ушедшему в Лейпциг Шлагеру. Бартол будет выступать в Германии под 38 номером.

22-летний Франьич стал уже четвертым новичком Вольфсбурга в межсезонье. Новый тренер Нико Ковач перебирает команду под себя после провального сезона.

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