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Капитан молодежной команды Шахтера перешел в Минай

14:06 183 Читати українською
Капитан молодежной команды Шахтера перешел в Минай
Александр Глагола / Минай

Хавбек Шахтера Александр Глагола продолжит карьеру в Минае.

Закарпатский клуб объявил о полноценном подписании экс-игрока Шахтера Александра Глаголы, сообщает официальный сайт Миная. Срок действия контракта не разглашается.

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К слову, Глагола – воспитанник Шахтера, а в прошлом сезоне атакующий полузащитник выполнял роль капитана молодежной команды "горняков".

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Также Глагола вместе с Шахтером доходил до финала Юношеской лиги УЕФА в розыгрыше 2014/15.

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