Капитан "дьяволов" мог получить отдых в совершенно ненужном матче АПЛ против Борнмута, но отбегал все 90 минут. Через 4 дня МЮ играл на поле Атлетика полуфинал ЛЕ. Бруну снова провел весь матч и оформил дубль в разгромной победе 3:0.

"Опытные игроки нервничали": Аморим оценил победу Манчестер Юнайтед в Лиге Европы и отметил трех лидеров

"Тренер и физиотерапевт говорят, что мне нужно расслабиться и отдохнуть, но я отказываюсь. Когда умру, то буду иметь достаточно времени, чтобы лечь и отдохнуть", – цитирует самоотверженное заявление Бруну инсайдер Фабрицио Романо.

Португалец остается светлым пятном на фоне в целом плачевного сезона МЮ. В нынешней кампании Фернандеш уже наиграл впечатляющие 52 матча, оформив 19 голов и 18 ассистов.

Манчестер Юнайтед со скандалом разгромил Атлетик в полуфинале ЛЕ, Тоттенхэм победил Буде-Глимт