В поединке 32-го тура Серии А Милан встречался с Удинезе. Несмотря на уверенное преимущество в счете "россонери", матч едва не превратился в трагедию.

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В начале второго тайма во время атаки Удинезе Майк Меньян на скорости столкнулся со своим партнером по команде Алехандро Хименесом. Звездный вратарь сразу после эпизода упал за поле без сознания.

Партнеры французского вратаря были не на шутку обеспокоены, плакали, держались за головы и даже молились. К счастью Меньян пришел в себя и покинул поле на носилках под аплодисменты болельщиков Удинезе, после чего голкипера отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

"Я должен поблагодарить фанатов Удинезе. Они могли не понять, что ситуация с травмой серьезная и подумать, что это симуляция или просто затягивание времени. Аплодисменты в адрес Меньяна были невероятным жестом, за 40 лет в футболе я видел немного таких моментов. Сейчас Майк в больнице для обследования, его жизни ничего не угрожает", – цитирует наставника Милана Сержиу Консейсау ESPN.

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