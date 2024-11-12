Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш помог мужчине, которому стало плохо во время перелета из Манчестера в Лиссабон.

Фернандеш направлялся на самолёте в Португалию и во время перелёта услышал, что одному из пассажиров стало плохо. Он бросился к уборной комнате и увидел там мужчину. Капитан МЮ позвал стюардессу на помощь, а затем помог мужчине прилечь на несколько свободных мест в задней части самолета.

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"Он сидел с этим человеком пять-десять минут, пока ему не стало лучше", – рассказал о Бруну пассажир Business Cloud. Как только ситуация была взята под контроль, свидетели этой сцены сфотографировались с Фернандешем.

Вместе с партнером по Манчестер Юнайтед Диогу Далотом Фернандеш сейчас готовится к двум матчам Лиги наций с Португалией. "Селесау" предстоит встретиться с Польшей и Хорватией.

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