"Эмоции после такой игры? Чувствуем опустошенность. Провели очень плохой матч. Полностью провалили игру и, пожалуй, все закономерно завершилось. Счет – на табло.

Львов – Заря – 0:5 – видео голов и обзор матча

Нельзя искать причины такого поражения в ком-то одном. Футбол – командная игра. Если уступаем, то делаем это всей командой. Наши последние результаты показывают, что работы много. Следует более настойчиво подходить как к тренировочному процессу, так и к официальным встречам.

Падение, понятно же, – это всегда тяжело, но надо постепенно подниматься. По крайней мере, приложить для этого максимум усилий, чтобы впоследствии себя не обвинять в нежелании. Другого варианта не существует. Хочу, чтобы болельщики поддержали нас в трудную минуту, а мы, в свою очередь, постараемся их отблагодарить своей игрой. Постараемся реабилитироваться уже в Кубке", – цитирует Сергея Борзенко официальный сайт Львова.

Напомним, Львов в рамках 4-го тура разгромно уступил Заре (0:5). Сейчас команда расположилась на дне турнирной таблицы с нулем зачетных пунктов.

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