Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от противостояния с Вильярреалом в полуфинале Лиги чемпионов.

"Время от времени я общаюсь с Альберто Морено. Вильярреал – очень хорошая команда. Они по делу прошли Ювентус и Баварию, у них опытный тренер.

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Нас ждет тяжелый тест, но так было бы в любом полуфинале Лиги чемпионов. Нам нужно показать свой лучший футбол, чтобы выйти в финал", – цитирует Хендерсона официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч полуфинала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Вильярреалом состоится уже сегодня, 27 апреля, на Энфилде. Старт встречи в 22:00.

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