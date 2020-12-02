Капитан Лестера не собирается делать подарков Заре – "лисы" хотят продлить удачную серию
Защитник Лестера Уэс Морган рассказал о настроении команды перед матчем 5 тура Лиги Европы против Зари.
"Это важная игра для нас. Мы хотим продолжить серию удачных матчей. У нас есть определенные возможности для отдыха и ротации. Для некоторых игроков это прекрасный шанс проявить себя и добыть результат.
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Мне нравится думать, что я еще важен для команды, даже когда не играю. Я здесь уже долго и рад, когда вижу новых талантов, которые пришли и демонстрируют превосходный уровень. Это большое удовольствие, поэтому я рад своей нынешней роли", – цитирует Моргана Twitter Лестера.
Поединок Заря – Лестер состоится в четверг, 3 декабря, на Славутич-Арене. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.
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