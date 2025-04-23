Лидер и капитан Кривбасса Дмитрий Хомченовский больше не появится на футбольном поле в текущем сезоне, сообщает пресс-служба криворожской команды.

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35-летний хавбек получил травму колена на одной из тренировок. После медицинского осмотра Дмитрий был вынужден лечь под нож. Сколько времени продлится восстановление капитана пока неизвестно.

Напомним, Хомченовский в последний раз выходил на поле 30 марта в матче 22-го тура УПЛ против Ворсклы (1:0). Всего в текущем сезоне провел за "бело-красно-черных" 11 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

Его контракт с Кривбассом действует до лета 2025 года (в соглашении предусмотрена опция пролонгации сотрудничества еще на сезон). Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, после 25-ти туров криворожане в турнирной таблице УПЛ идут на шестой строчке, имея в своем активе 38 очков.

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