Капитан Кривбасса досрочно завершил сезон из-за травмы – экс-хавбека сборной Украины уже прооперировали
Вернидуб и Ко получили неутешительные новости из лазарета команды.
Лидер и капитан Кривбасса Дмитрий Хомченовский больше не появится на футбольном поле в текущем сезоне, сообщает пресс-служба криворожской команды.
Капитан Шахтера посвятил гол отцу, который погиб в войне с Россией
35-летний хавбек получил травму колена на одной из тренировок. После медицинского осмотра Дмитрий был вынужден лечь под нож. Сколько времени продлится восстановление капитана пока неизвестно.
Напомним, Хомченовский в последний раз выходил на поле 30 марта в матче 22-го тура УПЛ против Ворсклы (1:0). Всего в текущем сезоне провел за "бело-красно-черных" 11 матчей во всех турнирах, без результативных действий.
Его контракт с Кривбассом действует до лета 2025 года (в соглашении предусмотрена опция пролонгации сотрудничества еще на сезон). Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
К слову, после 25-ти туров криворожане в турнирной таблице УПЛ идут на шестой строчке, имея в своем активе 38 очков.
Хмельной талант Александра Рыкуна, который разглядел водитель автобуса – полет с балкона и ассист на Шеву