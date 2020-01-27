Капитан Колоса завершил карьеру из-за травмы

Полузащитник Колоса Александр Поздеев объявил о завершении профессиональной карьеры.

Уже экс-капитан Колоса будет работать с командой U-19, информирует официальный сайт клуба.

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Всего Поздеев провел в Колосе 8 лет – он выступал на любительском уровне в чемпионате Киевской области, затем играл во Второй и Первой лигах. В текущем сезоне УПЛ 33-летний Поздеев сыграл лишь 1 матч за команду из Коваливки – 31 августа он провел на поле 52 минуты в игре с СК Днепр-1 (1:2).

Напомним, что на зимний перерыв команда Руслана Костышина ушла на 7 месте в турнирной таблице УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году Колос сыграет 23 февраля против Александрии.

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