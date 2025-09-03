Капитан Мальорки Дани Родригес был недоволен тем, что остался на скамейке запасных в матче против Реала.

37-летний Дани Родригес косвенно раскритиковал тренера в заметке в социальных сетях и уже столкнулся с последствиями. В матче с Реалом тренер Ягоба Аррасате оставил Дани на скамейке запасных. Родригес раскритиковал это решение, напомнив об ожиданиях своих детей.

"Я приехал в Мадрид с надеждой, что мои дети увидят своего отца на Бернабеу. Важный урок и совет для них: никогда ничего ни от кого не ждите, особенно в наши дни, когда меритократия, культура и уважение к труду практически отсутствуют", – написал он через несколько часов после игры.

Позже Дани объяснил свое заявление. "Мое недовольство не было связано с тем, что мои дети не могли смотреть, как я играю, и я не считаю, что у меня больше прав, чем у кого-либо другого, на это. Меня не беспокоит то, что я не играю; я к этому привык.

Чего я не могу принять, так это неуважение к преданности делу и самоотверженности. Мне больно, что игрок, который только что пришел, проведя всего одну тренировку, имеет возможность играть рядом с товарищами по команде, которые годами защищали эту футболку потом и самоотверженностью, всегда ставя клуб превыше всего".

В итоге клуб принял решение отстранить капитана команды, сократив ему зарплату. Кроме того, капитанская повязка будет передана другому игроку.

