Вулверхэмптон принял предложение Вест Хэма в размере около 45 миллионов евро за своего капитана Макса Килмана, информирует Sky Sports. Лондонский клуб хочет воссоединить английского защитника с Хуленом Лопетеги – ранее испанский специалист уже работал с Килманом во время своего короткого срока пребывания в стане "вулвз".

Сборная Украины должна забыть о капитане клуба АПЛ – он мечтает играть за другую страну

В услугах Килмана также был заинтересован Наполи, но 27-летний защитник предпочёл остаться в АПЛ. Вест Хэму пришлось повысить предложение с 30 млн евро до 45 млн евро, чтобы эта сделка состоялась.

Напомним, что у Килмана украинские корни. Незадолго до Евро-2020 игрок даже получил украинский паспорт, чтобы иметь возможность выступать за сборную Украины. Однако позже ФИФА ему запретила это делать. Впоследствии Макс заявил, что его мечта – "играть за сборную Англии".

Иностранный легион сборной Украины: Милевский, первый после Бога и еще 3 натурализованных игрока в истории "сине-желтых"