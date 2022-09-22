Леонардо Бонуччи сделали чуть ли не главным виновником всех бед Ювентуса.

Капитан "бьянконери" не просто так оказался на скамье запасных в матче против Монцы, информирует La Gazzetta dello Sport.

"Не был лидером и никогда не будет": ультрас Ювентуса разнесли капитана команды по мотивам позорного поражения от Монцы

Главному тренеру Максу Аллегри не понравились заявления Бонуччи после поражения от Бенфики в ЛЧ. Ветеран публично отругал партнеров, а также намекнул на неправильность отдельных тактических решений. Аллегри решил поставить 35-летнего защитника на место, но воспитательный процесс завершился еще одной неудачей Ювентуса – сенсационное поражение от Монцы.

После матча Бонуччи получил на орехи еще и от фанатов. Ультрас Юве совсем не оценили решение капитана привести команду к трибунам, чтобы жалко извиняться.

Ювентус в меньшинстве сенсационно уступил Монце, потерпев первое поражение в чемпионате