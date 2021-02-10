Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд показал, что для него не существует авторитетов.

Жемчужина "красных дьяволов" финтом оставил в дураках капитана Вест Хэма Марка Нобла, который старше на 14 лет (19 против 33-х).

Вылет Ярмоленко и компании из Кубка Англии в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

Нобл плотно зажал Гринвуда к боковой линии, но форвард Манчестер Юнайтед нашел выход из ситуации. Мейсон резким движением пробросил мяч между ногами одноклубника Ярмоленко и помчался вдоль бровки.

Добавим, что главным героем матча стал другой воспитанник Манчестер Юнайтед. Скотт Мактоминай в первом экстра-тайме забил единственный гол, который вывел команду Сульшера в 1/4 Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед дожал Вест Хэм в экстра-тайме Кубка Англии – Ярмоленко сыграл на неродной позиции и получил травму