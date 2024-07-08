Капитан Испании готов завершить со сборной после Евро: "Буду плакать"
Евро-2024 может стать прощальным турниром в международной карьере Альваро Мораты.
"Есть вероятность, что я покину сборную после этого Евро. Не хочу много говорить об этом, но такое вполне возможно.
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Я стараюсь получать удовольствие от этого турнира, который, возможно, станет моим последним за сборную, а потом посмотрим. Возможно, когда-то фанаты даже будут скучать по мне. С каждым днем момент разлуки становится все ближе, но сейчас я наслаждаюсь. Поэтому я плачу, поэтому я буду плакать со всем, что будет дальше, к лучшему или к худшему.
Что сделаю, если выиграем Евро? Не знаю. Прежде всего я хотел бы обнять жену и детей, а потом насладиться этим и уйти с высоко поднятой головой", – признался Мората в интервью El Mundo.
Добавим, что 31-летний форвард является капитаном сборной Испании, которая 9 июля сыграет против Франции в полуфинале Евро-2024.
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