Капитан Интера шокировал ответом на вопрос, кто выиграет "Золотой мяч" – он не назвал ни Дембеле, ни Ямаля
Форвард Интера Лаутаро Мартинес претендует на "Золотой мяч".
В эксклюзивном интервью France Football в эту субботу аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес ответил на вопрос о том, кто является фаворитом на получение "Золотого мяча".
Накануне церемонии, назначенной на 22 сентября, Лаутаро заверил, что верит в возможность завоевать заветный Грааль. "Фаворит на получение Золотого мяча 2025 года? Это я", - сказал 28-летний аргентинец.
Не факт, что Ламин Ямаль и Усман Дембеле разделяют его мнение. Именно эти двое считаются главными фаворитами на получение награды.
