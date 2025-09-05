В эксклюзивном интервью France Football в эту субботу аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес ответил на вопрос о том, кто является фаворитом на получение "Золотого мяча".

Накануне церемонии, назначенной на 22 сентября, Лаутаро заверил, что верит в возможность завоевать заветный Грааль. "Фаворит на получение Золотого мяча 2025 года? Это я", - сказал 28-летний аргентинец.

Не факт, что Ламин Ямаль и Усман Дембеле разделяют его мнение. Именно эти двое считаются главными фаворитами на получение награды.

