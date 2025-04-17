После финала Лиги чемпионов сезона 2009/10 встречи Интера и Баварии всегда бывают горячими и принципиальными. Не стал исключением и ответный матч 1/4 финала ЛЧ в текущем сезоне.

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В моменте с первым забитым голом миланской команды мяч после удара головой капитана Интера Лаутаро Мартинеса попал ему в руку, после чего залетел в ворота мюнхенцев. Этот эпизод вызвал настоящий скандал в соцсетях, а в Германии арбитров обвинили в краже путевки в полуфинал ЛЧ.

"Арбитр Славко Винчич не видел эпизода, но именно для таких моментов есть VAR. Любой гол после касания руки игрока команды, атакующей, должен быть отменен", – отметил экс-арбитр ФИФА Мануэль Граффе в X.

Добавим, что символическим моментом стало то, что автором гола с помощью руки стал аргентинец Лаутаро Мартинес, который является соотечественником Диего Марадоны, забившего самый известный гол рукой в истории футбола в ворота сборной Англии на ЧМ-1986.

#UCL #INTFCB Wenn Torschütze zum 1:1 den Ball mit der Hand/dem Arm vor dem Torschuss berührte, wäre das Tor klar irregulär! Schwierig für Vincic im Gewühl zu erkennen, aber dafür gibt es den #VAR !

Nun Bilder:Hand!Verpasst Kopfball,aber stoppt so den Ball&schiesst ein! Wahnsinn.. pic.twitter.com/ZHsnXVLwDl — Manuel Gräfe (@graefe_manuel) April 16, 2025

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