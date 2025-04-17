Капитан Интера повторил Марадону и забил рукой – экс-арбитр ФИФА считает, что VAR украл у Баварии путевку в полуфинал ЛЧ
Лаутаро Мартинес, вероятно, забил гол в ворота Баварии с использованием руки.
После финала Лиги чемпионов сезона 2009/10 встречи Интера и Баварии всегда бывают горячими и принципиальными. Не стал исключением и ответный матч 1/4 финала ЛЧ в текущем сезоне.
Компани не согласен с вылетом Баварии от Интера и назвал причины: "Это займет пять секунд"
В моменте с первым забитым голом миланской команды мяч после удара головой капитана Интера Лаутаро Мартинеса попал ему в руку, после чего залетел в ворота мюнхенцев. Этот эпизод вызвал настоящий скандал в соцсетях, а в Германии арбитров обвинили в краже путевки в полуфинал ЛЧ.
"Арбитр Славко Винчич не видел эпизода, но именно для таких моментов есть VAR. Любой гол после касания руки игрока команды, атакующей, должен быть отменен", – отметил экс-арбитр ФИФА Мануэль Граффе в X.
Добавим, что символическим моментом стало то, что автором гола с помощью руки стал аргентинец Лаутаро Мартинес, который является соотечественником Диего Марадоны, забившего самый известный гол рукой в истории футбола в ворота сборной Англии на ЧМ-1986.
Интер выстоял во втором четвертьфинале ЛЧ с Баварией – все решили стандарты, Мюллер подвел мюнхенцев