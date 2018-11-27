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ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Капитан Хоффенхайма Фогт: Весело играть против Тайсона и Марлоса

26 ноября 21:57 42 Читати українською
Капитан Хоффенхайма Фогт: Весело играть против Тайсона и Марлоса
Кевин Фогт / Соцсети

Капитан Хоффенхайма Кевин Фогт поделился ожиданиями от матча против Шахтера в 5 туре Лиги чемпионов.

"Мы показывали хорошую игру, но все еще не удалось одержать победу в Лиге чемионов. Хотим это изменить в матче с Шахтером и одержать эту историческую победу.

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В Лиге чемпионов выступают атакующие игроки превосходного качества. Они есть в Сити, а также и у Лиона – это Фекир и Депай, и у Шахтера – Тайсон и Марлос. Мы играем против высококвалифицированных футболистов. Это невероятно весело играть против них, я вижу, что могу соревноваться на их уровне.

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Мы очень мотивированы. Мы увидели, что можем создать много моментов у ворот Шахтера, но также и увидели силу их атаки. Это будет настоящая битва, но я настроен оптимистично на первую в истории победу в ЛЧ для Хоффенхайма", – цитирует Фогта официальный сайт Хоффенхайма.

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