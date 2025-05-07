Капитан Халл Сити Льюи Койл подрался в пабе и продолжил выяснять отношения на улице.

39-летнему Джеймсу Сайзеру предъявили обвинение в нарушении общественного порядка после сообщений о словесной и физической стычке в пабе The Empress на улице Альфреда Гелдера в воскресенье вечером. Он был освобожден под условный залог и должен позже предстать перед мировым судом Галла, информирует ВВС.

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Сайзер оказался игроком регбийной команды. Его друзья утверждают, что он был госпитализирован с травмой головы.

Видео предполагаемого инцидента с участием капитана Льюи Койла широко распространилось в социальных сетях. Клуб заявил, что начал расследование.

Также в фотообъективы частично попало продолжение драки, которое произошло на улице. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как 29-летнего Койла без рубашки выводит с места происшествия его младший 18-летний брат Рокко.

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