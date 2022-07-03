"Считаю, что день за днем, неделю за неделей команда будет становиться лучше. Сейчас у нас есть хороший план, и мы над ним работаем. Мы продолжим это делать, чтобы наилучшим образом воплотить его в матче квалификации Лиги чемпионов. Верю, что в этом году Фенербахче достигнет своей цели.

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Нам нужно как можно лучше подготовиться к игре с Динамо Киев. Мы хотим попасть в Лигу чемпионов и приложим все усилия для этого", – цитирует игрока сборной Турции Fanatik.

Кадиоглу родился в Нидерландах и начинал карьеру в Неймегене, но в 2018 году перебрался в Фенербахче. За стамбульский клуб левый защитник, который может закрыть весь фланг, сыграл уже 100 матчей, забил 10 голов и отдал 12 ассистов.

Поединок второго квалификационного раунда ЛЧ Динамо Киев – Фенербахче состоится 20 июля в Лодзи. Ответный матч – 27 числа в Стамбуле.

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