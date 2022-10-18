В прошедшие выходные чемпионат Нидерландов устраивал акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества. Среди прочих её атрибутов капитаны всех команд Эредивизи должны были носить капитанскую повязку в цветах радуги.

Сборная Англии будет играть на ЧМ-2022 с капитанской повязкой в поддержку ЛГБТ – запреты от ФИФА не помешают

Полузащитник Фейеноорда Оркун Кёкчю стал единственным капитаном среди всех команд элитного дивизиона, который отказался надевать такую капитанскую повязку перед выездным матчем с АЗ в минувшую субботу. Он объяснил это решение религиозными соображениями.

"Я решил не носить радужную капитанскую повязку в этом туре. Думаю, важно подчеркнуть, что я уважаю всех, независимо от религии, происхождения или предпочтений. Я думаю, что каждый волен делать то, что он хочет или чувствует. Я полностью понимаю важность этого действия, но из-за своих религиозных убеждений я не чувствую себя подходящим человеком, чтобы поддержать эту акцию. Вот почему мне это не нравится. Я понимаю, что некоторые люди разочарованы моим решением, и я не хотел никого ранить или разочаровать. Но я надеюсь, что к моему выбору по религиозным соображениям также отнесутся с уважением", – приводит слова Кёкчю официальный сайт роттердамского клуба.

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