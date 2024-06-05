Капитан Довбика и Цыганкова покинет летом команду. Казалось, что приоритетным вариантом для Алейша Гарсии был Байер, с которым игрок приближался к согласованию контракта.

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Как сообщает Mundo Deportivo, Вест Хэм неожиданно сделал шаг к подписанию соглашения с полузащитником Жироны. "Молотобойцы" предлагают за Гарсию около 16 миллионов евро, что превышает предложение команды, которую возглавляет Хаби Алонсо. А также сам игрок получит 4 млн.

Напомним, что Алейш Гарсия выступает за Жирону с 2021 года. В общем полузащитник сыграл за "красно-белых" в 172 матчах во всех турнирах. В его активе восемь голов и 21 результативная передача.

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