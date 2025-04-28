Журналист Игорь Бурбас сообщил, что президент Динамо Игорь Суркис и экс-президент клуба Григорий Суркис извинялись за поведение голкипера Динамо U-19 Вячеслава Суркиса.

Матч 26-го тура чемпионата Украины U-19 между Шахтером и Динамо (0:1) завершился дракой. Уже после финального свистка красную карточку получил голкипер динамовцев Вячеслав Суркис. Всего в матче было зафиксировано 5 удалений.

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"После этого матча Григорий Суркис и Игорь Суркис как раз ходили и извинялись персонально за своего сына и племянника, за его поведение, его эмоции", – сказал Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, 19-летний Вячеслав Суркис 19-летний Вячеслав Суркис – сын Григория Суркиса. В этом сезоне голкипер юношеской команды киевлян провел 30 матчей, в которых пропустил 15 голов и 17 раз оставил свои ворота "сухими".

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