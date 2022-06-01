"Мы с ним постоянно общаемся по этой теме. Первоочередное для него сейчас – матч с Шотландией. Эта встреча важна для всех, но для него, прежде всего. Он первый, кто сказал, что Украину не нужно приглашать на чемпионат мира (давать благотворительную путевку – прим.).

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Относительно его будущего... Он – взрослый человек, сам будет принимать решения. То, что Динамо в его сердце – это не обсуждается. Но по моему скромному мнению, если вы меня спросите, то я бы ему советовал оставаться в Европе, в Англии", – отметил Сидорчук в программе Денисов Time.

Добавим, что Ярмоленко уже остался без клуба и ищет новое место работы. Андрей имеет интерес от двух представителей АПЛ, а также предложения по Ла Лиге и МЛС. За Вест Хэм он выступал с 2018 года, отыграл в 86 поединках и записал в свой актив 13 голов и 7 результативных передач.

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