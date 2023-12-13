"Начали сезон хорошо, середина была не очень. Наверное, правильно будет сказать, что провалили середину. Возможно, где-то расслабились. В конце концов, что произошло, то произошло.

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Концовку провели на хорошем уровне. Как вы видели, уже и желание появилось в игре и достигали результата с новым тренером. Каждый тренер пытается что-то изменить. Не скажу, что при Шовковском стали легче тренировки", – сказал Буяльский Профутбол Digital.

К слову, зимовать Динамо ушло на пятом месте в турнирной таблице УПЛ, имея 28 очков. Однако киевляне сыграли на три матча меньше, чем большинство конкурентов. Если выиграют их все, могут выйти на первое место.

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