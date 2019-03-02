Капитан Десны Фаворов рассказал, за счет чего можно противостоять Динамо

Капитан Десны Денис Фаворов не боится Динамо и ожидает интересного матча с "бело-синими".

"Боимся ли Динамо? Мы не боимся, но ждем интересного матча. Все-таки Динамо – это одна из лучших команд в чемпионате Украины. Приятно будет проверить свои силы в матче с таким соперником. Кроме того, это будет праздник для болельщиков. Мы будем стараться , чтобы их порадовать.

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Киевляне уже стартовали в еврокубках и в чемпионате. Видно, что "бело-синие" физически уже хорошо готовы, набрали форму. Болельщики Динамо, очевидно, могут быть удовлетворены.

Что Десна может противопоставить киевлянам? Посмотрим. У нас есть характер, морально-волевые качества. Кроме того, надеемся на помощь нашего 12-го игрока. Соль? Тренеры нам расскажут и объяснят, как играть против Динамо. Но у них много опасных игроков кроме Соля", – цитирует Дениса Фаворова Команда№1.

Поединок 20-го тура между Десной и Динамо сыграют сегодня в 14:00.

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