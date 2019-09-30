Капитан Дерби Каунти вылетел на 15 месяцев из-за пьяного ДТП

Защитник английского Дерби Каунти Ричард Кио имеет серьезные проблемы со здоровьем из-за своей выходки в состоянии алкогольного опьянения.

Опытный центрбэк надолго выбыл из игры, сообщает Sky Sports.

По информации издания, процесс восстановления Кио от серьезной травмы займет 15 месяцев. Таким образом ирландец выбыл до декабря 2020 года. Защитник повредил две связки колена в ДТП на прошлой неделе. 33-летний Кио выпивал с одноклубниками, а потом решил прокатиться с ветерком.

К слову, два его одноклубника были арестованы, поскольку находились в нетрезвом состоянии. Против Ричарда Кио, однако, обвинений не предъявили.

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