Благодаря триумфу 31-летний испанец сумел установить исторический рекорд. Аспиликуэта стал первым испанцем, который вывел неиспанскую команду на решающий матч Лиги чемпионов с капитанской повязкой.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

"Когда играешь за такой клуб, как Челси, всегда смотришь в будущее. Мы празднуем, мы чемпионы, но это пройдет, и мы хотим бороться за победу во всех турнирах. У нас был тяжелый сезон, но мы завершили его наилучшим образом. Заслуженно. Вся команда, подготовка со стороны тренерского штаба, весь клуб – все выполнили невероятную работу.

Я в Челси с 2012 года, пришел в клуб сразу после победы в Лиге чемпионов. Хотел повторить тот успех. Это невероятно. Моя семья тоже здесь. Это особенный день. Рад, что сегодня поднял трофей, которого не хватало в моей коллекции. Много эмоций.

Кай Хаверц сыграл очень спокойно. Но не только в этом дело. Он бежал, как сумасшедший! Он заслужил свой гол. Я говорил, что он будет звездой и теперь-то уж ею стал", – цитирует Аспиликуэта официальный сайт УЕФА.

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