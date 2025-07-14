Капитан Челси рассказал, что сказал Трамп игрокам команды: "Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами"
Капитан лондонского Челси Рис Джеймс признался, что не ожидал, что Дональд Трамп будет праздновать получение трофея вместе с командой.
"Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами, но, видимо, это показывает, насколько велик этот турнир. Он просто поздравил меня и команду и сказал нам наслаждаться моментом", – приводит слова Джеймса Бен Джейкобс.
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Добавим, что действующий президент США прибыл на игру вместе с первой леди Меланией и присутствовал в VIP-ложе вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино. После матча Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения и лично вручил медали игрокам обеих команд, а также кубок победителю.
Напомним, лондонский Челси сенсационно разгромил ПСЖ (3:0) в финале Клубного чемпионата мира 2025 года.
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