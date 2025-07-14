Капитан лондонского Челси Рис Джеймс признался, что не ожидал, что Дональд Трамп будет праздновать получение трофея вместе с командой.

"Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами, но, видимо, это показывает, насколько велик этот турнир. Он просто поздравил меня и команду и сказал нам наслаждаться моментом", – приводит слова Джеймса Бен Джейкобс.

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Добавим, что действующий президент США прибыл на игру вместе с первой леди Меланией и присутствовал в VIP-ложе вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино. После матча Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения и лично вручил медали игрокам обеих команд, а также кубок победителю.

Напомним, лондонский Челси сенсационно разгромил ПСЖ (3:0) в финале Клубного чемпионата мира 2025 года.

️ Reece James on Donald Trump. “I wasn’t expecting him to lift the trophy with us, but I guess it shows just how big the tournament is. He just congratulated me and the team and told us to enjoy the moment.” pic.twitter.com/iXQMSVKt6m — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 14, 2025

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